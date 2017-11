Mit hohen Investitionen will Rewe-Chef Lionel Souque die Supermarktkette im Kampf gegen Aldi, Lidl und Onlineangreifer Amazon stärken. Was das Unternehmen vorhat.

Mit einem neuen Supermarkt-Konzept will der Kölner Handelsriese Rewe die milliardenschweren Filial-Modernisierungen der Discounter Aldi und Lidl kontern. "Wir müssen dafür sorgen, dass der Abstand zum Discount wieder größer wird", sagte Rewe-Chef Lionel Souque im Interview mit der WirtschaftsWoche.

"Wir haben ein neues Konzept namens Supermarkt 2020, das wir in zehn Testmärkten erproben und bei dem es ganz stark um Themen wie Frische, Convenience und gastronomische Angebote geht", so Souque. In den rund 300 Läden, die pro Jahr in Deutschland neu eröffnen oder von Grund auf modernisiert werden, soll das Konzept integriert werden. Zuletzt hatten Aldi Nord und Süd milliardenschwere Investitionen in ihre Ladennetze angekündigt, auch Lidl hatte die Filialen modernisiert.

Der Rewe-Chef rechnet damit, dass sich dadurch der Verdrängungswettbewerb im deutschen Handel zuspitzt. Schon seit Jahren würden kleinere Handelsketten erheblichen Gegenwind spüren. "Dass Kaiser's Tengelmann in die Krise geriet und verkauft ...

