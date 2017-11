Die Deutsche Bank hat die Aktien der Salzgitter AG nach dem guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Bastian Synagowitz in der am Donnerstag vorliegenden Studie aber von 45 auf 46 Euro an. Er habe seine Gewinnerwartungen nach den überraschend guten Zahlen für das dritte Quartal nach oben geschraubt, schrieb der Experte. Der Stahlkocher profitiere von einem guten Branchenumfeld, allerdings fehlten kurzfristige Kurstreiber./mis/zb Datum der Analyse: 23.11.2017

AFA0004 2017-11-23/08:18

ISIN: DE0006202005