Das Marktumfeld der Oilfield Service-Industrie hat sich in den ersten drei Quartalen 2017 deutlich verbessert. Nordamerika erweist sich als Motor der Industrie. International zeigten sich die Märkte zwar stabil, aber immer noch stagnierend. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO ), die im ATX der Wiener Börse notiert, profitiert von ihrer starken Positionierung in Nordamerika und hat in den ersten drei Quartalen 2017 hohe Zuwächse bei Umsatz, Auftragseingang und dem operativen Ergebnis erzielt....

