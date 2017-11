DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA und Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Thanksgiving bzw Arbeitsdanktag geschlossen.

FREITAG: In den USA findet am Tag nach Thanksgiving nur ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 31. Oktober und 1. November angesichts der guten Konjunktur eine baldige Zinserhöhung in Aussicht gestellt, zugleich aber ihre Besorgnis mit Blick auf die weitere Inflationsentwicklung zum Ausdruck gebracht. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht, sind einige Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) mittlerweile der Ansicht, dass die Inflation für längere Zeit unter dem Zielwert der Fed liegen könnte als ursprünglich angenommen. Viele Währungshüter glauben, dass der enger werdende Arbeitsmarkt die Inflation mittelfristig in die Höhe treiben wird. Die Kernfrage, ob es sich bei der aktuellen Inflationsschwäche um ein vorübergehendes oder um ein dauerhaftes Phänomen handelt, steht dabei immer noch im Raum.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.594,50 -0,00% Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 29.896,84 -0,36% Kospi 2.527,67 -0,51% Shanghai-Composite 3.374,49 -1,63% S&P/ASX 200 5.986,20 -0,00%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die Indizes an den Börsen in Ostasien am Donnerstag. Der Hang-Seng-Index rutscht damit wieder knapp unter die Marke von 30.000 Punkten, die er am Vortag erstmals seit zehn Jahren wieder übersprungen hatte. Für den Schanghai-Composite geht es dagegen deutlicher nach unten. In Tokio findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. In den USA bleiben die Börsen wegen Thanksgiving ebenfalls geschlossen. Vor diesem Hintergrund seien die Umsätze recht gering, merkt ein Teilnehmer an. In Schanghai verweisen Teilnehmer zur Begründung auf Gewinnmitnahmen. So habe der Index bislang alle Handelstage dieser Woche mit einem Aufschlag beendet. Analyst Shane Chanel von ASR Wealth Advisers will weitergehende Gewinnmitnahmen in Asien nicht ausschließen. Vor allem Verzögerungen oder Anpassungen bei der US-Steuerreform könnten die Märkte belasten, ergänzt der Teilnehmer. In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, schloss der S&P/ASX 200 wenig verändert. Hier glichen die Aufschläge bei den Minenwerten die Abgaben im Bankensektor aus, hieß es. Damit habe der Markt die Gewinne der vergangenen beiden Tage behauptet, so ein Teilnehmer. In Singapur kann der Markt die jüngsten Gewinne ebenfalls behaupten. Hier stützen überraschend gute Wachstumsdaten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) kletterte im dritten Quartal um 5,2 Prozent und stieg damit so schnell wie seit drei Jahren nicht mehr. Analysten hatten mit einer Zunahme um lediglich 5,0 Prozent gerechnet. Für das Gesamtjahr ist die Regierung zudem optimistischer. Hier wird nun mit einer BIP-Zunahme von 3,0 bis 3,5 Prozent gerechnet, nach zuvor 2 bis 3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Deutlich nach oben ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch mit den Aktien von SandRidge Energy. Investor Carl Icahn hat einen Anteil von 13,5 Prozent an dem Öl- und Gas-Unternehmen erworben und ist damit zum größten Einzelaktionär aufgestiegen. Icahn hat bereits im Oktober den Anteil erworben, dieser wurde allerdings erst jetzt durch einen Artikel des Wall Street Journal bekannt. Die Aktie kletterte nach der Schlussglocke bis um 19:40 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 8,6 Prozent auf 19 Dollar nach oben. Die Twitter-Aktie konnte nachbörslich ihr Plus aus dem regulären Handel behaupten. Die Titel hatten mit 22,27 Dollar auf dem höchsten Stand seit über 13 Monaten die Sitzung beendet. Seit der Bekanntgabe der besser als erwarteten Ergebnisse für das dritte Quartal am 26. Oktober haben die Titel um rund 30 Prozent zugelegt. Nachbörslich lagen sie bei 22,26 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.526,18 -0,27 -64,65 19,04 S&P-500 2.597,08 -0,08 -1,95 16,00 Nasdaq-Comp. 6.867,36 0,07 4,88 27,57 Nasdaq-100 6.386,12 0,12 7,49 31,30 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 668 Mio 827 Mio Gewinner 1.659 2.010 Verlierer 1.300 969 Unverändert 105 107

Uneinheitlich - Am US-Aktienmarkt passierte nach der erneuten Rekordjagd des Vortages wenig vor dem für viele Akteure um das Thanksgiving-Fest am Donnerstag verlängerten Wochenende. Immerhin reichte es für den Nasdaq-Composite zu einer weiteren Rekordmarke. Die Stimmung für Aktien blieb aber gut vor dem Hintergrund starker Unternehmenszahlen und einer brummenden Konjunktur. Gleichwohl überzeugten die neuesten Daten vom Tage nicht und wurden als Ausrede für die Kaufunlust genommen. Das Sitzungsprotokoll der Fed setzte am Aktienmarkt keine Akzente. Vorschusslorbeeren gab es für Einzelhandelswerte vor dem wichtigen Einkaufswochenende mit dem "Black Friday". Der entsprechende Sektorindex stieg um 0,5 Prozent. Hewlett Packard Enterprises gaben 7,2 Prozent ab. Zwar hatte der Technologiekonzern die Gewinnerwartungen übertroffen, doch der Ausblick sowie der Abgang von CEO Whitman belasteten. Für HP Inc ging es um 5,0 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte zwar mehr verdient und umgesetzt. Letztlich sei die Aktie aber der Tendenz bei Hewlett Packard Enterprises gefolgt, hieß es. Tivo gewannen 7,1 Prozent. Der Softwarehersteller hatte einen Patentstreit mit Comcast für sich entschieden. Comcast behaupteten sich knapp. Guess brachen um 13 Prozent ein. Der Textileinzelhändler hatte schwache Zahlen vorgelegt. Anders Deere, die um 4,3 Prozent auf ein Allzeithoch anzogen. Qualcomm rückten um 2,2 Prozent vor. Laut einem Bericht erwägt der Netzwerkspezialist Broadcom eine erhöhte Kaufofferte. Broadcom ermäßigten sich um 0,4 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,73 -4,9 1,78 52,5 5 Jahre 2,05 -5,2 2,10 12,3 7 Jahre 2,21 -5,0 2,26 -3,7 10 Jahre 2,32 -3,5 2,36 -12,3 30 Jahre 2,74 -1,5 2,76 -32,4

Am Gold-, Devisen und Rentenmarkt wurde das Fed-Protokoll taubenhaft aufgefasst. Zwar ließen die Notenbanker keine Zweifel an einer Dezember-Zinserhöhung aufkommen, zugleich schraubten sie jedoch ihre Inflationserwartungen für 2018 leicht nach unten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 3,5 Basispunkte auf 2,32 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:06 % YTD EUR/USD 1,1830 +0,1% 1,1819 1,1768 +12,5% EUR/JPY 131,58 +0,1% 131,49 131,83 +7,0% EUR/GBP 0,8883 +0,1% 0,8871 0,8878 +4,2% GBP/USD 1,3319 -0,0% 1,3323 1,3252 +8,0% USD/JPY 111,23 -0,0% 111,25 112,04 -4,9% USD/KRW 1086,77 +0,1% 1086,16 1088,90 -10,0% USD/CNY 6,5944 -0,2% 6,6102 6,6150 -5,1% USD/CNH 6,5903 -0,1% 6,6000 6,6129 -5,5% USD/HKD 7,8087 -0,0% 7,8108 7,8112 +0,7% AUD/USD 0,7615 +0,0% 0,7615 0,7573 +5,5% NZD/USD 0,6882 +0,1% 0,6877 0,6841 -1,0%

Der ohnehin bereits schwache Dollar gab mit dem Fed-Protokoll auf breiter Front weiter nach und sank auf ein Vierwochentief. ICE- und WSJ-Dollarindex stürzten um jeweils 0,8 Prozent ab. Der Euro wurde zuletzt mit 1,1824 Dollar bezahlt nach Wechselkursen um 1,1737 am Vorabend. Bereits zuvor hatten neben den eher mauen US-Daten Spekulationen, das Fed-Protokoll könnte weniger falkenhaft als erwartet ausfallen, den Greenback belastet. Insbesondere der Yen wertete zur US-Devise auf. Im asiatischen Handel stabilisierte

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,90 58,02 -0,2% -0,12 +1,6% Brent/ICE 63,21 63,32 -0,2% -0,11 +7,7%

Der schwache Dollar stützte die Erdölpreise. Zudem stand der Ausfall einer wichtigen Pipeline von Kanada in die USA im Fokus. Stützend wirkten daneben auch die jüngsten Lagerbestandsdaten aus den USA. Die US-Vorräte waren in der Vorwoche stärker gefallen als erwartet. Selbst ein Anstieg der in den USA aktiven Ölförderanlagen vermochte den Preisauftrieb bei Erdöl auf den höchsten Stand seit Juni 2015 nicht zu verhindern. WTI verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 58,02 Dollar, Brent um 1,2 Prozent auf 63,32 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,97 1.292,17 -0,2% -2,21 +12,0% Silber (Spot) 17,10 17,14 -0,3% -0,05 +7,4% Platin (Spot) 935,35 938,36 -0,3% -3,01 +3,5% Kupfer-Future 3,14 3,14 -0,1% -0,00 +24,2%

Der Goldpreis legte mit der ausgeprägten Dollarschwäche und der Aussicht auf eine weniger aggressive Straffung der US-Geldpolitik 2018 um 0,9 Prozent auf 1.292 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung hat eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs vorhergesagt und für dieses Jahr ein möglicherweise höheres Wachstum angedeutet, als von ihr selbst mit 2,0 Prozent noch im Oktober erwartet. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem ausgeprägten, an Breite gewinnenden Konjunkturaufschwung", erklärte das Finanzministerium in seinem Monatsbericht.

BANKEN EUROPA

November 23, 2017 01:53 ET (06:53 GMT)

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) gibt sich zuversichtlich über das Gelingen der anstehenden Bankenstresstests. "Ich erwarte, dass der Stresstest im kommenden Jahr weitaus weniger kontrovers abläuft als vorherige Tests", sagte Adam Farkas, EBA-Direktor. Der Stresstest, mit dem die Widerstandsfähigkeit europäischer Kreditinstitute in einem simulierten ökonomischen Schockszenario getestet wird, startet im Januar 2018. Die Ergebnisse sollen bis zum 2. November 2018 veröffentlicht werden.

FACEBOOK

Unter dem Druck des US-Kongresses will Facebook bis Jahresende eine Software anbieten, mit der Nutzer ihre mögliche Beeinflussung durch russische Propaganda nachvollziehen können. Wie Facebook am Mittwoch in San Francisco mitteilte, sollen Nutzer mit dem Programm zurückverfolgen können, ob sie zwischen Januar 2015 bis August 2016 auf Inhalte der Internet Research Agency auf Facebook oder dessen Bilderdienst Instagram stießen.

