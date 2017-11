Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-23 / 08:00 *Vorbereitung für den Produktionsbeginn laufen an - Unterbewertung eklatant!* Heute möchten wir Ihnen im Zuge der gerade veröffentlichten News ein wichtiges Update zu unserem Lithium Top-Pick Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] geben. Das Unternehmen vermeldete den Beginn der technischen Planung und Konstruktionsplanung für LEXIs fortgeschrittene MRT-Lithium-Extraktionsanlage. Dies ist unserer Ansicht nach, ein wichtiger Meilenstein in Richtung Produktionsaufnahme, welche bereits im Jahr 2020 geplant ist. Daher verwundert es nicht, dass CEO Steven Howard am Markt weitere Aktien zugekauft hat! Darüber hinaus vermeldete Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] die Ernennung von Herrn Steven R. Izatt in den Beratungsausschuss des Unternehmens. Herr Izatt ist ein anerkannter Chemiker und zugleich President von IBC, welche die MRT-Technologie patentiert hat. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich ähnlich wie bei unserer Lithium Empfehlung Liberty One Lithium (WKN A2DHMB) [2] in den kommenden Wochen ein kontinuierlicher Aufwärtstrend über die 1 Euro Marke einstellen wird! Zudem sollen die zusätzlichen 110.000 Hektar Landfläche demnächst zu 100 % in Unternehmensbesitz übergehen, mit gewaltigen 241.000 Hektar verfügt unser Top-Pick über die zweitgrößte Lithiumlagerstätte Argentiniens. Darüber hinaus konnten wir vom Management in Erfahrung bringen, dass man sich in weit fortgeschrittenen Gesprächen befindet, um weitere bedeutende Landflächen zu akquirieren. Wir erwarten in den kommenden Wochen weitere News, die den Kurs weiter beflügeln sollten! *Chairman und CEO Steven Howard sagte:* "Unser ausgezeichneter Beratungsausschuss stellt weiterhin einen soliden Fortschritt fest, da wir Herrn Izatt in unserem Team begrüßen". "Als CEO von IBC ist Steves detaillierte Kenntnis von MRT in Verbindung mit seinem umfassenden preisgekrönten Fachwissen in den Bereichen Chemotechnik und Geschäftsbetrieb eine weitere erfahrungsreiche Stimme in der Expertengruppe, die zu LEXIs Entwicklung beiträgt und ebenfalls die Arbeit unseres stark fokussierten technischen Teams einweiht, während wir mit der technischen Planung und Konstruktionsplanung für unser Vorzeige-"Modul 1" der Lithium-Aufbereitungsanlage in Argentinien beginnen." *Herr Izatt sagte: * "Wir sind geehrt, unsere Erfahrung LEXIs Beratungsgremium hinzuzufügen und sind davon begeistert, Modul 1 zum Leben zu erwecken. Wir sind von LEXIs Team und ihren Liegenschaften beeindruckt und ungeduldig die nächste Phase unserer Arbeiten in Angriff zu nehmen. Unsere Entwurfsplanungen werden sich bald in die endgültige technische Planungsphase verwandeln, da wir in den kommenden sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein werden, Soleproben zu analysieren und die Zusammenhänge mit dem Terrain zu identifizieren. Mit beinahe 30jähriger kommerzieller Anwendung der Supramolekular-Wissenschaft, die hinter IBCs geschützter MRT steht, glauben wir, dass LEXIs Modul 1-Anlage die Voraussetzungen schaffen wird für eine schnelle einfach skalierbare Erweiterung der Durchsatzkapazität in den kommenden Jahren. Die dynamischen globalen Veränderungen, die wir alle erleben, haben eine sehr aufregende Zeit für Energiemetalle zur Folge. Wir sind erfreut, so eng mit LEXI verbunden zu sein, während wir den Prozess in Angriff nehmen, ein neues Kapitel für die Metallextraktion und die Energiespeicherung weltweit zu schreiben." *Keyfacts und Ausblick* Wir haben für Sie nochmal alle wesentlichen Faktoren zusammengefasst, die für den langfristigen Erfolg der Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] sprechen: - Zweitgrößter Landbesitzer von Lithiumlagerstätten mit 241.000 Hektar! - Umfangreiches Explorationsprogramm aufgenommen! - Erfahrener Beraterstab mit Neuzugang Jack Lifton - Erste Produktionsanlage bereits 2020 in Betrieb. - Erster Lithium Produzent mit revolutionärer MRT Technologie *Lithium Energi *(WKN A2H5MG) [1] *ist mit einer Marktkapitalisierung von ca. * *45 Mio. CAD weiterhin extrem unterbewertet. Wir erwarten daher einen kontinuierlichen Aufwärtstrend in den kommenden Wochen mit weiterem äußerst positivem Newsflow! Verpassen Sie nicht, sich hier noch frühzeitig zu positionieren!* *Miningstocks.expert (eine Marke von First Marketing GmbH)* *Daniel Mußler - Chief Analyst* *Botheplatz 34/1 * 69126 Heidelberg * Germany* *E-Mail: info@miningstocks.expert* Webseite: www.miningstocks.expert [3]* *Haftung für Inhalte* Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysen,die Miningstocks.Expert auf ihren Webseiten und in Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die genannten Notierungen, noch eine Aufforderung zum Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysenstellen auch keine wertpapiermarktanalystische Beratung dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber als vertrauenswürdig einstuft. Trotzdem haftet Miningstocks.Expert nicht für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich immer mit wirtschaftlichen Risiken verbunden sind. Aufgrund von politischen,wirtschaftlichen oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals kommen. Bei Derivaten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small-Cap-Aktien. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Obwohl die in den Aktienanalysen und Markteinschätzungen von Miningstocks.Expert enthaltenen Bewertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler, oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Partnern in den Interviews geäußerten Zahlen, Darstellungen und Beurteilungen. Miningstocks.Expert ist um Richtigkeit und Aktualität der auf dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen bemüht. Gleichwohl können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt Miningstocks.Expert keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit,Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als zukunftsorientierte Aussagen verstanden werden, die sich wegen verschiedener erheblicher Risiken (z.B. politische, wirtschaftliche oder ähnliche andere Veränderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. Miningstocks.Expert gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Garantie dafür ab, dass die gemachten zukunftsorientierten Aussagen tatsächlich eintreffen könnten. Daher sollten sich die Leser von Miningstocks.Expert nicht auf die Aussagenverlassen und nur auf Grund der Analysen genannte Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung von Herrn Daniel Mußler wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Miningstocks.Expert ist kein registrierter oder gar anerkannter Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie einen professionellen Anlageberater kontaktieren. Des weiteren behalten wir uns das recht vor sämtliche Materialien welche auf unserer Website dargestellt werden ohne Ankündigung zu verändern, erweitern oder zu entfernen. Wir weisen nochmal ausdrücklich daraufhin, dass es sich bei den veröffentlichten Analysten um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt, sondern um journalistische / werbliche Beiträge in Form von Texte, Videos und Grafiken. Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. Miningstocks.Expert hat keine Kenntnis über rechtswidrige oder

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 23, 2017 02:00 ET (07:00 GMT)