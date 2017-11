FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp peilt im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres etwa 400 Millionen Euro bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern an. Das geht aus einer am Donnerstag verbreiteten Präsentation des Essener Industriekonzerns hervor. Die Verbesserung soll insbesondere aus dem Aufzugs- und dem Stahlgeschäft kommen. Das Stahlgeschäft dürfte von einem weiter günstigen Marktumfeld profitieren, heißt es dort. Daneben seien operative Verbesserungen zu erwarten. Im Vorjahresquartal hatte der Konzern bereinigt 291 Millionen Euro im fortgeführten operativen Geschäft verdient.

Im Aufzugsgeschäft rechnet der Konzern damit, die Marge um 50 bis 70 Basispunkte steigern zu können, wobei es Gegenwind vom starken Euro gebe. Schwächer soll das Werkstoffgeschäft laufen. Gegenläufig zum positiven Marktumfeld entwickle sich hier der Produktmix. Relativ unverändert zum Vorjahr wird der Gewinn im Komponentengeschäft und Industrielösungen erwartet.

Auf Jahressicht erwartet Thyssenkrupp Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis in allen Technologiebereichen, während zum Werkstoff- und Stahlgeschäft weniger klare Aussagen getroffen werden. Aktuell sei das Marktumfeld zwar günstig, langfristig aber schlecht abschätzbar. So dürfte sich das Stahlgeschäft, dass der Konzern in ein Joint Venture mit Tata Steel einbringen will, in etwa stabil entwickeln. Im Werkstoffgeschäft dürfte das bereinigte EBIT dagegen sinken.

Beim Sorgenkind Industrial Solutions mit dem Großanlagenbau und den Werften rechnet der Konzern mit einer Ergebnisverbesserung auf Basis signifikant steigender Umsätze. Die Rendite werde allerdings unter dem Zielkorridor bleiben. Im Komponentengeschäft dürfte der Umsatz mittel bis hoch einstellig wachsen, Kosten für den Hochlauf neuer Werke würden die Ergebnisverbesserung teilweise aber aufzehren.

In der Aufzugssparte rechnet der Konzern ebenfalls mit mittel bis hoch einstelligem Wachstum, die Marge von zuletzt 12 Prozent soll dabei um 50 bis 70 Basispunkte steigen.

