Schwierige Wetterbedingungen im Sommer haben gemäß SMC-Research dafür gesorgt, dass Agrarius im laufenden Jahr voraussichtlich nur einem Umsatz am unteren Ende der Zielspanne und ein negatives Ergebnis erzielen werde. Die Analysten sehen abseits der Wettervolatilität strukturelle Fortschritte und halten die Aktie für deutlich unterbewertet.

Schwierige Wetterbedingungen im Sommer, der in der Anbauregion von Agrarius sehr heiß und niederschlagsarm ausgefallen sei, haben dem Unternehmen nach Darstellung von SMC-Research einen Rückschlag beschert. Im laufenden Geschäftsjahr werde voraussichtlich nur das untere Ende der Umsatzzielspanne von 6 bis 6,5 Mio. Euro erreicht, statt eines Gewinns dürfte nach Aussage der Analysten ein Verlust von ca. 400 Tsd. Euro erwirtschaftet werden.

Der volatile Wettereinfluss verdecke aber zahlreiche strukturelle Fortschritte. Das Unternehmen habe die Kapazitäten in Rumänien mit einer Übernahme in 2016 erweitert und sei in den Getreidehandel eingestiegen. Zudem werde der Anbaumix aufbauend auf den Erfahrungen der letzten Jahre weiter optimiert und die Anbaufläche gesteigert, im laufenden Jahr um weitere 5 Prozent auf etwa 5.400 Hektar. Und schließlich sei der Gesellschaft der Einstieg in den Verkauf von Endprodukten unter dem Label Ackerlust gelungen, worin SMC-Research erhebliches Wachstumspotenzial sehe.

In einem Jahr mit normalen Wetterbedingungen sollte sich das nach Meinung der Analysten entsprechend positiv in den Zahlen niederschlagen. In Reaktion auf die aus ihrer Sicht enttäuschenden Resultate in 2017 habe SMC-Research das künftige Wachstum aber nun etwas vorsichtiger modelliert. Der ermittelte faire Wert liege mit 9,00 Euro je Aktie trotzdem weit über dem aktuellen Kurs und signalisiere eine deutliche Unterbewertung. Daher bleibe das Urteil "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

