Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den vorbörslichen Indikationen zufolge leicht tiefer in den Handel am Donnerstag starten und damit an die Abgaben des Vortages anknüpfen. Insgesamt dürfte der Handel aber eher in ruhigen Bahnen verlaufen. Zwar gab es an den chinesischen Aktienmärkten Verluste, die Börse in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...