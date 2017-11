Gestoppte bzw. gedrehte Serien: United Internet -1,33% auf 55,69, davor 8 Tage im Plus (7,2% Zuwachs von 52,65 auf 56,44), Vodafone -0,44% auf 228,75, davor 6 Tage im Plus (6,37% Zuwachs von 216 auf 229,75), Nike -0,54% auf 59,07, davor 6 Tage im Plus (6,22% Zuwachs von 55,91 auf 59,39), Cisco -0,55% auf 36,45, davor 6 Tage im Plus (7,95% Zuwachs von 33,95 auf 36,65), Verbund +2,85% auf 20,215, davor 6 Tage im Minus (-5,03% Verlust von 20,7 auf 19,66), DowDuPont Inc. -0,93% auf 70,6, davor 5 Tage im Plus (3,92% Zuwachs von 68,57 auf 71,26), Nokia-0,42% auf 4,268, davor 5 Tage im Plus (4,49% Zuwachs von 4,1 auf 4,29), Deutsche Boerse -2% auf 92,27, davor 5 Tage im Plus (4,25% Zuwachs von 90,31 auf 94,15), Linde -0,13% auf 190,5, davor 5 Tage im Plus (4,01% Zuwachs von 183,4 auf...

