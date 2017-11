DAX - Game over? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts /seitwärts Rückblick: Nach einem bullischen Doppelboden bei 12.850 Punkten startete der DAX in dieser Woche eine Erholung, die am Dienstag fast an den Widerstand bei 13.229 Punkten geführt hatte. Im gestrigen Handel wurden diese positiven Vorgaben allerdings komplett zunichtegemacht. Denn nach dem Rücksetzer unter die Haltemarke bei 13.150 Punkten startete eine Verkaufswelle, die den Index unter die Unterstützung bei 13.095 Punkten einbrechen ließ. Im späten Handel setzte sich der Einbruch ungebremst fort und drückte den DAX an die Haltemarke bei 12.970 Punkten. Damit ist die Wahrscheinlichkeit erheblich gestiegen, dass am Hoch bei 13.210 Punkten der übergeordnete...

Den vollständigen Artikel lesen ...