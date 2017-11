Das Bruttoinlandsprodukt legte von Juli bis September um 0,8 % zum Vorquartal zu. Im zweiten Vierteljahr hatte es zu 0,6 % Zuwachs gereicht, im ersten zu 0,9 %. Damit bleibt Deutschland ein Zugpferd für die Euro-Zone: Hier lag das Wirtschaftswachstum in den Sommermonaten bei 0,6 %.



Impulse für Europas größte Volkswirtschaft kamen aus dem Ausland. Die Exporte kletterten mit 1,7 % schneller als die Importe mit 0,9 %. Grund ist die verbesserte Weltkonjunktur, zu der der Aufschwung in der Euro-Zone beiträgt. Im Vertrauen auf anhaltend gute Geschäfte investierten die Unternehmen mehr, vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge: Diese Ausrüstungsinvestitionen erhöhten sich um 1,5 %. Dagegen schrumpften die privaten Konsumausgaben um 0,1 %. Die Bauinvestitionen gingen um 0,4 % zurück.



Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet für 2017 ein Wachstum von 2 %. Es wäre das achte Jahr mit einem Plus in Folge. Für 2018 werden 2,2 % vorausgesagt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info