Mehr als 200 Studenten haben am Wettbewerb um den Future Award 2017 teilgenommen. Er ist Teil der Initiative Future Network des Deutschen Verbands für Post, Telekommunikation und Informationstechnologie (DVPT e.V.). 33 Projekte konkurrieren während der Future Convention am 29. November in der Neuen Stadthalle Langen um acht Preise im Gesamtwert von 10.000,- Euro.

Die Finalisten des zwölften studentischen Wettbewerbs Future Award präsentieren ihre Projekte an jeweils eigenen Ausstellungsständen. Zusätzlich müssen sie sich in einem Innovation-Slam auf der Bühne beweisen. Erstmals kann auch das Publikum mitentscheiden, wer am Abend mit einem Preis ausgezeichnet werden soll. Sonderpreise kommen von den Partnern Volkwagen AG (5.000,- Euro), BKK.VBU (1.000,- Euro) und Business Wire (500,- Euro).

Zur Wahl stehen Projekte aus Themenbereichen wie Culture, Economy, Education, Health, Lifestyle, Sustainability, Technology.

Beispiele

"Ecotopia": Ein dreidimensionales Brettspiel, das nachhaltige Stadtplanung nahebringt und zu sozialem, ökologischen Handeln motiviert.

"Protag": Ein Notrufgerät, das die eigene GPS Position mit Besitzerinformationen an die Polizei sendet und zugleich den Angreifer mit Farbe markiert.

"Messengers" führt alle Nachrichten-Streams in einer APP zusammen und hilft so, Kommunikation zu erleichtern.

"Beesley" schafft den Bienen neue städtische Lebensräume aus ausrangierten Büromöbeln.

"next": Eine Multimedia-Plattform, die Krankenhauspatienten über das an ihrem Bett installierte Smart-TV persönliche Informationen und Zeitpläne zur Orientierung liefert.

Der Wettbewerb um den Future Award ist der einzige, an dem Studenten aus allen Semestern und Studiengängen teilnehmen können, ohne an besondere Vorgaben gebunden zu sein. Ob pure Vision oder umsetzungsreifer Business Case, Einzel- oder Gruppenarbeit: Der Future Award fördert ganzheitliches, interdisziplinäres Denken. Entsprechend viele Einreichungen sind fachbereichsübergreifende Gemeinschaftsprojekte.

Zum Future Award-Jurorenteam gehören Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter aus unterschiedlichen Branchen sowie ehemalige Wettbewerbsteilnehmer.

Alle Future Award-Finalisten sowie Future Convention-Programm:

www.future-convention.com

Presseakkreditierung:

www.dvpt.de/presse

Schirmherrin: Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie

Träger: LPR Hessen

Akademischer Partner: Hochschule der Wirtschaft für Management, Mannheim

Partner: Volkswagen AG, BKK·VBU, Business Wire, IHK Offenbach am Main, Spectos GmbH, Standort Plus der Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach

Über Future Network

Mit dem Future Network und den Initiativen Future Award und Future Convention fördert der DVPT als Anwenderverband Kommunikation ganzheitliches, interdisziplinäres Denken mit dem Ziel, den Herausforderungen, die unsere digitalisierte Gesellschaft ständig neu hervorbringt, frühzeitig und mit zukunftsweisenden Strategien zu begegnen.

