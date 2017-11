Der Schwedische Autohersteller Volvo Cars sagte am Montag, dass man eine Vereinbarung unterzeichnet habe, um "Zehntausende" von selbstfahrenden Volvos an Uber Technologies zu verkaufen.



Das ist ein großer Schritt für Uber, das im vergangenen Jahr mit Volvo zusammenarbeitete, um Fahrzeuge zu entwickeln, die mit dem Selbstfahrsystem von Uber nachgerüstet werden können. Natürlich ist das eine gute Sache für Volvo und seine Muttergesellschaft, den chinesischen Autohersteller Geely Automotive Holdings (WKN:A0CACX).



Hier ist, was wir wissen.

Was Volvo und Uber gesagt haben

Volvo hat sich bereit erklärt, diese Fahrzeuge zwischen 2019 und 2021 an Uber zu liefern. Dabei handelt es sich um speziell modifizierte Versionen ...

