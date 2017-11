Der Eurokurs ist am Donnerstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1830 US-Dollar. Im Gegensatz zum Euro steht der US-amerikanische Dollar unter Druck.

