Die ThyssenKrupp AG (ISIN: DE0007500001) will der Hauptversammlung eine Beibehaltung der Dividende in Höhe von 0,15 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 22,15 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von 0,68 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 19. Januar 2018 in Bochum statt. Der DAX-Konzern steigerte im vergangenen Geschäftsjahr 2016/2017 den Konzernumsatz im Vergleich ...

