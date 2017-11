ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. In der kommenden Woche trifft sich die OPEC zu ihrer halbjährlichen Sitzung. Warum die Ölförderländer schon bald wieder weniger Geld für ihr "schwarzes Gold" bekommen, erläutert Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank, in der aktuellen Sendung.