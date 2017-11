Saad Hariri willigt ein, seinen Amtsverzicht zu überdenken. In Beirut feiern ihn seine Anhänger dafür wie einen Popstar. Dabei ist es nur eine Entspannung auf Zeit für das libanesische Volk.

Endlich: Khodor Zuarour zückt sein Smartphone und hält es über die Menge. Menschen schwenken die blauen Fahnen von Saad Hariris Zukunftsbewegung, halten Bilder mit seinem Konterfei in die Luft. Eine Frau hat sich Libanons Nationalfarben auf die Wange gemalt. Orientalische Rhythmen krachen aus Lautsprechern und massieren die Eingeweide.

Der Mann auf den Zuaror mit tausenden Gleichgesinnten am Unabhängigkeitstag gewartet hat und den er jetzt auf seinem Handy heranzoomt: Saad Hariri. Anzug und Krawatte hat er gegen eine legere blaue Reißverschlussjacke getauscht. Es ist früher Nachmittag als Libanons Doch-noch-Premierminister erneut vors Mikrofon tritt. Diesmal steht er nicht vor dem Präsidentenpalast, sondern auf dem Balkon seiner Residenz im Zentrum der libanesischen Hauptstadt.

"Ich bleibe bei euch. Wir machen gemeinsam weiter", sagt Hariri mit fester Stimme und lächelt. Er will die Stabilität des Landes sichern. Menschen jubeln, pfeifen, schreien, kreischen. "Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen", ruft ihnen Hariri zu. "Saad, Saad, Saad", skandieren seine Anhänger. Hariri sagt noch ein paar warme Worte, dann verlässt er den Balkon und taucht in die Menge. Er posiert für Selfies und schüttelt Hände, die ihm aus allen Richtungen entgegen wachsen. Die libanesische Nationalhymne schallt aus den Musikboxen in der Beiruter Innenstadt.

Was seine Worte konkret bedeuten, wird sich erst in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Bis zum gestrigen Mittwoch gingen Beobachter davon aus, dass Saad Hariri nach einer fast dreiwöchigen Auslands-Odyssee in den Libanon zurückkehren werde, um seinen Rücktritt zu bestätigen. Diesen hatte er völlig überraschend am 4. November aus Saudi-Arabien verkündet, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...