FRANKFURT (Dow Jones)--Osram hat in Malaysia sein neues Werk für Leuchtdioden in Betrieb genommen. Nach 18 Monaten Bauzeit startete der Lichtkonzern am Standort in Kulim am Donnerstag die Serienfertigung von einfachen blauen LED-Chips für den Massenmarkt. Laut Unternehmen handelt es sich um die größte und modernste Chipfabrik ihrer Art. Produziert werden dort zunächst Chips für Anwendungen in der Allgemeinbeleuchtung - also Straßenlampen, Innen- und Außenbeleuchtung für private und gewerbliche Zwecke oder Reklametafeln.

Hintergrund für die 370 Millionen Euro teure Investition ist die rasant steigende LED-Nachfrage, die Osram zuletzt nur noch mit verlängerten Lieferfristen bedienen konnte. Jährlich wächst der Massenmarkt für diese Chips nach Einschätzung von Osram um durchschnittlich 7 Prozent. Vorstandschef Olaf Berlien hatte im Sommer erklärt, bei Aufträgen für LED-Chips sei Osram "voll bis unter die Halskrause".

In welchem Maße die Produktionskapazitäten nun ausgeweitet werden, lässt das Unternehmen allerdings offen. Wenn die Produktion komplett hochgefahren ist, sollen in Kulim 1.500 Mitarbeiter beschäftigt sein. Derzeit sind es 600. An Kosten für den sogenannten Ramp-up plant das Unternehmen 30 bis 40 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr ein.

Platz ist an dem Standort für zwei weitere Ausbaustufen. Insgesamt könnte Osram seine Investitionen auf 1 Milliarde Euro ausweiten und dort bis zu 6.000 Mitarbeiter beschäftigen, wenn sich die Nachfrage entsprechend entwickelt. Mittelfristig sollen in Kulim auch LED-Chips für Premiumanwendungen produziert werden, etwa für den Automarkt.

Osram ist in Malaysia bereits seit 1978 mit einem Werk in Penang vertreten. Dort werden ebenfalls optische Halbleiter hergestellt. Die Sparte Opto Semiconductors ist die am schnellsten wachsende Konzernsparte. Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr machte sie 19 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr und war mit einer bereinigten Umsatzrendite von 28 Prozent auch am profitabelsten.

November 23, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

