Zürich - Die Credit Suisse geht für das kommende Jahr davon aus, dass die Weltwirtschaft trotz nachlassender lockerer Geldpolitik ein anhaltend solides Wachstum erwarten lässt. Das globale BIP-Wachstum dürfte sich leicht auf 3,8 % beschleunigen, während die globale Inflation voraussichtlich bei gesunden 2,7 % liegen wird. Darüber hinaus werden Unternehmensinvestitionen, die in den letzten Jahren zurückhaltend waren, zu einem wichtigen Wachstumstreiber für die Zukunft. Vor diesem günstigen Hintergrund können Anleger 2018 mit nach wie vor robusten Renditen für Risikoanlagen rechnen, wenn auch nach dem ausserordentlich guten Anlagejahr 2017 nur in begrenztem Umfang.

Der Credit Suisse Investment Outlook 2018 geht davon aus, dass das Wirtschaftswachstum in den kommenden Monaten mit Unterstützung sowohl von Industrie- als auch von Schwellenländern robust bleiben wird. Vor diesem Hintergrund ist das Risiko einer globalen Rezession als sehr gering einzuschätzen. «Unternehmensinvestitionen, Fusionen und Übernahmen sowie die zunehmende Verschuldung der Unternehmen dürften 2018 zu bedeutenden Themen werden», sagte Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer der Credit Suisse. «Wir gehen davon aus, dass 2018 ein solides Jahr für das Wirtschaftswachstum sein wird, was die gute Entwicklung wachstumssensitiver Anlagen unterstützen dürfte. Wir sind uns jedoch der potenziellen Risiken bewusst, ob sie nun politischer, wirtschaftlicher, geopolitischer oder regulatorischer Art sind.»

Aufwärtspotenzial am Aktienmarkt im Jahr 2018

Auch nach einem Jahr mit ausserordentlich guten Renditen bei den Risikoanlagen sehen die Anlagestrategen der Credit Suisse für 2018 weiteres Aufwärtspotenzial an den globalen Aktienmärkten, da das starke Wirtschaftswachstum die Gewinne antreibt und das Vertrauen stärkt. Dies dürfte weitere Zuflüsse in Aktien begünstigen. Die zentrale Herausforderung, insbesondere in den letzten Monaten des Jahres 2018, besteht darin, dass Zentralbanken ihre Liquidität verringern werden.

Die Credit Suisse tendiert dazu, Aktien gegenüber Anleihen zu bevorzugen. Schwellenländeraktien dürften 2018 niedrige zweistellige Gesamtrenditen erwirtschaften, wobei insbesondere Small Caps gute Aussichten haben. In Industrieländern gelten japanische und Schweizer Aktien als Werte mit dem grössten Potenzial. Zudem bevorzugt die Credit Suisse die Sektoren Gesundheitswesen, Telekommunikationsdienste, Industrie und Finanzwesen. Ausserdem bieten Immobilienaktien der Eurozone bei weiterhin hohen Renditen attraktive Chancen für Anleger. Bei Fixed-Income-Anlagen rechnet die Credit Suisse in den meisten Industrieländern mit einem moderaten Anstieg der Anleiherenditen, wobei diese in den USA bei rund 2,7 % stagnieren dürften. In den Schwellenländern werden in Anbetracht des nach wie vor hohen Carry und des Potenzials für weitere Zinssenkungen in Lokalwährungen besonders Anleihen in Landeswährung bevorzugt.

Bei Währungen könnten die Schritte der US-Notenbank zur Straffung der Geldpolitik den US-Dollar stabilisieren, aber die wahrscheinliche Aufwertung der europäischen Renditen deutet darauf hin, dass der Euro seine ...

