Lauda-Königshofen - Deutsche Bank-Aktie: Pullback eröffnet neue Chancen! Chartanalyse Das Wertpapier der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) steckt nach wie vor in einem langfristigen Abwärtstrendkanal fest, im Bereich von 8,83 Euro fand die Aktie jedoch einen tragfähigen Boden vor und speilt nun eine dreiwellige Erholungsbewegung seit Oktober letzten Jahres ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

