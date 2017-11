München (ots) -



- Alternativanbieter in Berlin & Brandenburg im Durchschnitt 331 Euro p. a. günstiger als Grundversorgung - Sparpotenzial durch Stromanbieterwechsel deutschlandweit 74 Prozent höher als 2010



Familien aus Berlin und Brandenburg mit einem jährlichen Stromverbrauch von 5.000 kWh sparen durch einen Anbieterwechsel am meisten. Beziehen sie ihren Strom statt aus der Grundversorgung von einem der zehn günstigsten Alternativanbieter, zahlen sie durchschnittlich 331 Euro weniger. Ebenfalls besonders großes Sparpotenzial haben Stromkunden aus Mecklenburg-Vorpommern (Ø 327 Euro p. a.) und Hamburg (Ø 325 Euro p. a.).*



Auch in allen anderen Bundesländern liegt die mögliche Ersparnis durch einen Wechsel des Stromanbieters im Durchschnitt bei über 200 Euro pro Jahr - ohne Einberechnung möglicher Boni. Einzige Ausnahme ist Bremen. Die Hanseaten sparen durch einen Anbieterwechsel trotzdem durchschnittlich 176 Euro pro Jahr.



Im Bundesdurchschnitt reduziert ein Vierpersonenhaushalt seine Stromrechnung 2017 durch einen Wechsel aus der Grundversorgung zu einem Alternativanbieter um 270 Euro im Jahr. Vor sieben Jahren waren 5.000 kWh bei Alternativanbietern nur 155 Euro günstiger als die Grundversorgung. Das Sparpotenzial liegt damit im aktuellen Jahr rund 74 Prozent höher als 2010.



*alle Preise berechnet für einen Jahresverbrauch von 5.000 kWh (Vierpersonenhaushalt), Stand der Preise jeweils Oktober des Jahres, pro Netzgebiet sind die Preise aller Grundversorgungstarife sowie der zehn günstigsten Alternativanbieter berücksichtigt, keine Tarife mit Vorauskasse oder Kaution, keine Einberechnung von Boni, eine Tabelle mit Durchschnittspreisen und Sparpotenzialen nach Bundesland verfügbar unter: http://ots.de/XySi1



