ONCHAN, Isle of Man (ots) - Texas Hold'em in der Hamburger Heimat - Paul Janke ist als prominenter Gastspieler in der Medienrunde beim ersten Pokerstars Festival in Hamburg aufgetreten. Die Tische im Casino Schenefeld waren voll besetzt, die Spannung im Saal wurde durch das "poker-typische" Klappern zahlreicher Chips zusätzlich angeheizt.



Das perfekte Pokerface beherrschte Paul bereits als Bachelor beim Verteilen der Rosen. Und auch beim Pokerstars Medienturnier ließ sich der blonde Frauenschwarm nicht in die Karten schauen und und freute sich am Ende über einen guten vierten Platz. "Ich bin sehr ehrgeizig und liebe Herausforderungen. Wenn ich spiele, will ich gewinnen. Das Tolle beim Poker ist ja, das nicht ausschließlich das Glück entscheidet, sondern auch ein gewisses Geschick. Leider hat mir heute trotzdem das notwendige Quäntchen davon gefehlt. Ist ja aber gar nicht schlimm, denn immerhin heißt es ja, "Pech im Spiel, Glück in der Liebe", so Janke.



Zeitgleich startete am Mittwoch der erste von drei regulären Einstiegstagen des Main Events. Das Main Event wird solange fortgesetzt, bis der Gewinner am 26. November feststeht. Die Spieler beginnen ihre Reise mit 30.000 Chips. Der Team PokerStars Pro Marcin Horecki und der regionale Liebling Team PokerStars Pro Online Felix Schneiders werden in Hamburg zum Kampf um den Titel und die begehrte Trophäe antreten.



