Berlin/Wesel (pts010/23.11.2017/09:10) - ecoligo und SOVENTIX unterzeichnen Partnerschafts-Vereinbarung zur Crowdfinanzierung - Fokus auf aufstrebende Solarmärkte mit Herausforderungen im Finanzierungsbereich - Erstes gemeinsames Crowdinvesting-Solarprojekt bei einem Weingut in Chile ecoligo und SOVENTIX haben eine Partnerschaft zur Finanzierung von Solarprojekten für Gewerbe- und Industriekunden in Chile, Südafrika und der Dominikanischen Republik bekannt gegeben. SOVENTIX, ein führender, weltweit tätiger Projektentwickler mit umfangreicher Erfahrung in diesen Märkten, wird Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen erbringen sowie den Anlagenbetrieb sicherstellen. ecoligo wird SOVENTIX bei der Beschaffung von Kapital für die Realisierung der Projekte über die Crowdinvesting-Plattform ecoligo.investments unterstützen. "Ziel der Partnerschaft ist es, das Problem der Finanzierung von Solarprojekten in Chile, Südafrika und der Dominikanischen Republik zu lösen. Alle drei Schwellenländer bieten großes Potential für die Nutzung von Solarenergie. Durch die Partnerschaft mit einem Unternehmen, das über umfangreiche Erfahrung in diesen Regionen verfügt, bieten wir den Investoren auf ecoligo.investments neue Geldanlagemöglichkeiten und können uns weiterhin auf die Entwicklung eigener Projekte in West- und Ostafrika konzentrieren", sagt Martin Baart, Geschäftsführer der ecoligo GmbH. Die im Rahmen der Partnerschaft finanzierten und entwickelten Solarparks eröffnen Gewerbe- und Industriekunden Zugang zu günstiger Solarenergie. Die Unternehmen leiden oftmals unter hohen Energiekosten. Aus Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten bleibt ihnen jedoch häufig der Zugang zu günstigen alternativen Energieträgern verschlossen. "Wir sehen in Chile, Südafrika und der Dominikanischen Republik eine hohe Nachfrage nach Solarenergie und den von SOVENTIX angebotenen Dienstleistungen. Der Mangel an geeigneten, langfristigen Finanzmitteln schränkt jedoch die Realisierung von Solarprojekten mit lokalen Endkunden ein. In Zusammenarbeit mit ecoligo bieten wir Gewerbe- und Industriekunden nicht nur technische Lösungen für die Solarsysteme an, sondern auch eine Finanzierungsmöglichkeit zur Realisierung der Projekte", sagt Zsolt Balogh, Leiter der Projektfinanzierung bei der SOVENTIX GmbH. SOVENTIX hat bereits mehr als 4.000 Solarprojekte weltweit realisiert. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt ertragsstarke Solarparks, darunter Hybridsysteme und netzgekoppelte Anlagen. Zu den Dienstleistungen gehören die Planung, Entwicklung, Finanzierung, Installation und Projektmanagement sowie Betrieb und Wartung der Solaranlagen. Das erste Projekt im Rahmen der Zusammenarbeit wird eine 95 kWp Solaranlage zur Versorgung eines Weingutes in Zentralchile sein. Das Weingut ist im Besitz von Cono Sur, einem Hersteller hochwertiger Weine und führendem Exporteur in europäische Länder, einschließlich Deutschland. Cono Sur setzt sich nicht nur für eine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion ein, sondern auch für den Einsatz innovativer Technologien, um die Effizienz seiner Betriebsabläufe zu verbessern. Im Laufe diesen Jahres hat ecoligo die Crowdinvesting-Plattform ecoligo.investments mit Investitionsmöglichkeiten drei Solarprojekte in Kenia erfolgreich in den Markt eingeführt. Alle drei Projekte wurden im Durchschnitt innerhalb von 10 Tagen vollständig finanziert, wobei die schnellste Finanzierung innerhalb von lediglich sechs Tagen erreicht wurde. Diese Projekte versorgen Blumenfarmen in Kenia, die unter hohen Stromkosten betroffen sind, mit sauberem und bezahlbaren Strom. Projektinhaber und -betreiber in diesen Projekten ist Ariya Leasing. Während ecoligo seine Projektfinanzierungsdienstleistungen durch Partnerschaften mit erfahrenen Entwicklern wie SOVENTIX auf neue Regionen ausweitet, wird sich die Firma weiterhin auf die Entwicklung eigener Projekte in West- und Ostafrika konzentrieren, wo das Unternehmen über langjährige Erfahrung vor Ort verfügt. Über SOVENTIX GmbH SOVENTIX ist ein führender international agierender Projektentwickler in der Solarbranche. Das Kerngeschäft umfasst die baureife Entwicklung, schlüsselfertige Realisierung und Finanzierung von renditestarken Solarparks und Hybridanlagen für institutionelle Investoren und Unternehmen. Daneben betreibt SOVENTIX ein Portfolio an ertragsstarken Solarparks mit stabilen Cashflows. Der Projektentwickler verfügt über eine Projektpipeline von mehr als einem Gigawatt in verschiedenen Phasen der Entwicklung auf vier Kontinenten. Die Aktivitäten der acht Standorte der SOVENTIX-Gruppe in Südafrika, Nigeria, Kanada, Chile, Großbritannien, USA und der Dominikanischen Republik werden vom Hauptsitz in Wesel koordiniert und gesteuert. Erfahren Sie mehr über SOVENTIX auf: http://www.SOVENTIX.com Über ecoligo GmbH ecoligo ist eine vollständig digitale Lösung, um Solarprojekte von Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu finanzieren und zu realisieren. Dadurch kann ecoligo die Hürden, die solche Projekte bislang verhindern, überwinden und lokal ansässige Firmen mit günstigem Solarstrom versorgen. So wird die lokale Wirtschaft gestärkt, um schneller zu wachsen. Die Finanzierung der Solarprojekte erfolgt über die Crowdinvesting-Plattform ecoligo.investments und bietet Privatanlegern feste und attraktive Renditen. 