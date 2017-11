Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemie-Konzern Lanxess stärkt seine Präsenz im Wachstumsmarkt China. In Changzhou baut das Kölner Unternehmen nach eigenen Angaben für rund 20 Millionen Euro ein Werk für Hochleistungs-Kunststoffe. Ab dem zweiten Quartal 2019 soll die Anlage pro Jahr bis zu 25.000 Tonnen Kunststoffe der Marken Durethan und Pocan für die Automobilbranche sowie die Elektro- und Elektronikindustrie produzieren.

"China ist der größte Automarkt der Welt und Schrittmacher bei der Elektromobilität", stellte Vorstandsvorsitzender Matthias Zachert fest. An dem Wachstum in dieser wichtigen Region wolle das MDAX-Unternehmen teilhaben. Die Lanxess AG betreibt bereits ein Werk für Hochleistungs-Kunststoffe im chinesischen Wuxi. In Changzhou ist das Unternehmen mit einer Anlage für Lederchemikalien und einem Werk für synthetischen Kautschuk vertreten.

November 23, 2017

