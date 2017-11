23.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: BTV (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) setzt im Rahmen ihres erfrischend konservativen Geschäftsmodells auf eine besondere Kundennähe. Dies spiegelt sich im Ergebnis zum 30.09.2017 wider: In allen wichtigen Bilanzpositionen wie Kredite an Kunden, betreute Kundengelder oder Bilanzsumme stiegen die Geschäftsvolumina auf die höchsten Stände in der 113-jährigen Bankgeschichte. Dementsprechend fällt auch die Ergebnisrechnung des BTV Konzerns aus: Das Quartalsergebnis vor Steuern...

Den vollständigen Artikel lesen ...