Gute Geschäfte mit Lasersystemen zur Sehschärfenkorrektur haben dem Medizintechnik-Hersteller CARL ZEISS MEDITEC in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres zu Wachstum und einem deutlichen Ergebnisanstieg verholfen. Das Unternehmen ist auf gutem Weg, die Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Das Geschäft in China sorgte für reichlich Schwung. Insgesamt kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 8,3 % auf 864,7 Mio. €. Auch Indien und Südostasien wiesen hohe Wachstumsraten auf. Die USA entwickelten sich positiv. Südamerika erzielte durch die gute Entwicklung in Brasilien ein hohes Wachstum. In Großbritannien sowie in einigen Regionen Südeuropas und im Mittleren Osten war das Geschäft unterdessen weiterhin schwach verlaufen.



Insgesamt schnellte der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um ein Fünftel auf 132,6 Mio. € in die Höhe. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 92,5 Mio. € (36 % mehr als ein Jahr zuvor). Für das Geschäftsjahr 2016/17 (Ende September) bestätigte das auf Mikrochirurgie und Augenheilkunde spezialisierte Unternehmen die Prognose: So soll der Umsatz bei 1,15 bis 1,2 Mrd. € liegen. Die Ebit-Marge soll sich innerhalb der auch mittelfristig gültigen Bandbreite von 13 bis 15 % bewegen. Die Aktie markierte gestern ein neues Hoch und gab damit wieder ein Kaufsignal.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen TB-Daily.



