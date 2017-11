Serie Stimmung: In diesem Jahr ging es für viele Photovoltaik-Installateursfirmen wieder bergauf. Die Auftragslage entwickelte sich positiv und für 2018 hoffen viele auf noch mehr."Wird wachsen - Depression ist vorbei", schreibt ein Teilnehmer der pv magazine-Kurzumfrage. Nicht nur ihm, einem großen Teil der Branche wurde dieses Jahr Erholung zuteil. Und das scheint so weiterzugehen. Das zeigt sich nicht nur bei den Photovoltaik-Zubauzahlen, sondern auch in den vielen Interviews, die die pv magazine-Redaktion in den vergangenen Wochen geführt hat. Der Aufwärtstrend geht demnach nächstes Jahr weiter, ...

