Insgesamt knapp 500 Millionen Euro will der Aktienfondsklassiker DWS Top Dividende an seine Anleger ausschütten, das sind rund 40 Millionen Euro mehr als im Vorjahr und bedeutet die sechste Steigerung in Folge.Anleger, die den DWS Top Dividende (ISIN: DE0009848119) im Depot liegen haben, können sich in diesen Tagen über eine attraktive Auszahlung freuen: Pro Fondsanteil werden 3,20 Euro ausgeschüttet. Die Ausschüttungsrendite beträgt bezogen auf den Durchschnittskurs des Geschäftsjahres 2016/2017 2,6 Prozent. Seit Auflage des Dividendenfonds im April 2003 liegt die Ausschüttungsrendite bei 3,4 Prozent.

