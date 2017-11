Der große WirtschaftsWoche-Städtetest zeigt, wo es sich in Deutschland am besten arbeiten, leben und investieren lässt - und welche Faktoren für den Erfolg einer Stadt entscheidend sind.

Manchmal können sogar überquellende Mülltonnen vom Zeitalter der Digitalisierung künden. Wenn an der Technischen Universität (TU) Darmstadt die Abfallbehälter voll sind, geht bei den örtlichen Stadtwerken ein Signal ein. Die schicken dann einen Müllwagen vorbei - anstatt den halben Tag herumzugondeln und bestenfalls halb volle Behälter zu leeren. Wie das funktioniert? Sensoren an den Campus-Mülltonnen melden dem Entsorger automatisch, sobald der maximale Füllstand erreicht ist.

Die vernetzte Müllabfuhr ist nur einer von vielen Zukunftsgrüßen, die Besucher und Neubürger in der 159.000-Einwohner-Stadt im hessischen Süden erwarten. 97 Prozent der Haushalte haben hier Zugang zum Breitbandinternet. Und wenn Astronauten der Europäischen Weltraumorganisation Esa ins All fliegen oder Satelliten in die Umlaufbahn schicken, kontrollieren Experten nicht von Paris oder Madrid, sondern von Darmstadt aus, ob oben alles nach Plan läuft. Die Daten aller Esa-Missionen laufen im European Space Operations Centre an der Robert-Bosch-Straße 5 zusammen. Über 60 Weltraummissionen haben die Wissenschaftler hier schon gemanagt.

Richtig herumgesprochen hat sich das in der Republik zwar noch nicht. Darmstadt dürfte bei den meisten Bundesbürgern eher für gepflegte Langeweile, graue Fassaden und Zweitligafußball stehen - und nicht als Techhotspot wahrgenommen werden. Fakt ist aber, dass die Stadt (obendrein die Kommune mit der bundesweit höchsten Abiturientenquote) zu den Spitzenreitern bei Hightechgründungen zählt.

Was auch daran liegen könnte, dass ein Viertel der Darmstädter Informatiker schon während des Studiums Kurse in Entrepreneurwesen belegt. Allein in den vergangenen vier Jahren haben sich im TU-Umfeld über 80 Tech-Start-ups gegründet. "Wir fördern gezielt den Austausch aller forschenden Akteure, die Wege sind dadurch kurz, und der Kontakt ist persönlich", sagt der grüne Oberbürgermeister Jochen Partsch. So gibt es etwa einen runden Tisch, an dem Wissenschaftler der Universität und große Unternehmen wie die Telekom und die Software AG alle zwölf Wochen zusammenkommen.

Kurzum: Für die kreative Wissensgesellschaft und das Zeitalter der Digitalisierung ist keine große Kommune so gut gerüstet wie der Underdog Darmstadt. Das belegt der große Städtetest von WirtschaftsWoche, ImmobilienScout24 und IW Consult Köln, der umfangreichste kommunale Leistungs-Check in Deutschland. Die Studie untersucht alle 70 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern und besteht aus drei separaten Teilen.

Das Zukunftsranking gibt Auskunft, welche Stadt das beste Potenzial für den Aufbruch in die digitale und vernetzte Wirtschaft hat. Auf den Sieger Darmstadt folgen hier München und Erlangen. Im Tabellenkeller: Duisburg und Bottrop. Das Niveauranking gewinnt München klar vor Ingolstadt und Stuttgart, während Herne und Gelsenkirchen hinten liegen. Beim Dynamikranking schließlich steht Ingolstadt oben auf dem Treppchen, gefolgt von München und Berlin.

Es geht aber nicht nur um die Städte, sondern auch um deren Unternehmen. Um zu bewerten, wie stark sich lokale Betriebe mit dem Megatrend Industrie 4.0 beschäftigen, wurden für den Städtetest in Zusammenarbeit mit dem Datendienstleister beDirect die Websites von knapp 600.000 Firmen gescreent.

Gesucht: einschlägige Begriffe der digitalen Wirtschaftswelt wie etwa Smart Factory, 3D-Druck oder Cloud Computing. Sofern von 125 vorgegebenen Digitalvokabeln mindestens zwei auf einer Homepage auftauchten, erhielt der jeweilige Betrieb den Status "Industrie 4.0 ready". Ein Fachbegriff auf der Homepage ist sicher nur ein Anhaltspunkt für Zukunftsfähigkeit, aber doch ein Signal, dass das Thema zumindest erkannt ist. Das Ergebnis der Suche: Wieder steht Darmstadt weit oben, nur die Autostadt Wolfsburg ist noch besser.

Dafür, dass Darmstadt bald auch hier die Nummer 1 wird, ist unter anderem Christian Hertle zuständig. Der Maschinenbauer steht an einem Novembervormittag in einer Produktionshalle im Darmstädter Südosten und klopft auf einen Metallkasten, unter dem sich eine elektrische Sägemaschine verbirgt. "Diese Maschine ist im Grunde völlig dumm, sie hat nicht mal einen Internetanschluss", sagt er. Vor einigen Monaten haben Hertle und sein Team dem Gerät aber neue Fühler eingebaut: Ein Vibrationsmessgerät und eine kleine Kamera zeichnen nun auf, was gesägt wird - und schlagen Alarm, wenn das Sägeblatt abgenutzt ist.

Von der getunten E-Säge hat Hertle noch kein Exemplar verkauft - und das ist auch nicht vorgesehen. Die Maschine ist Anschauungsmaterial im Center für industrielle Produktivität (CiP). Das CiP ist ein Projekt der TU Darmstadt und Deutschlands erste "Prozesslernfabrik".

Jede Woche kommen Chefs und Techniker von Industriebetrieben zu Projektleiter Hertle, um sich erklären zu lassen, wie sie Fertigungsstraßen fit für die Zukunft machen können. "Viele denken, dass in den Fabriken von morgen alles automatisiert ist und Roboter die Arbeit übernehmen. Dabei können wir bestehende Maschinen so umrüsten, dass sie Industrie-4.0-tauglich sind", sagt der 30-Jährige.

Die Erfolgsgeheimnisse erfolgreicher Städte

Doch in Darmstadt werden zukunftsfähige Themen nicht nur identifiziert, sondern auch auf den Markt gebracht. Viele Start-ups hier sind zwar nicht so cool und medientauglich wie in Berlin. Doch ihre Ideen sind disruptiver, oft handelt es sich um Lösungen für Mittelständler oder B2B-Angebote. So wie der Stromspeicher des Unternehmens Adaptive, der Schwankungen bei regenerativ erzeugter Energie abfedert. Oder eine Antenne aus Flüssigkristallen, die sich automatisch nach Satelliten ausrichtet. Oder eben: die Sensoren in den Mülltonnen.

Dass Innovationslust und gutes Gründungsklima einem Standort guttun, liegt auf der Hand. Was aber sind generell die Erfolgsgeheimnisse erfolgreicher Städte - und was machen Verliererkommunen falsch? Angesichts der Heterogenität der Kommunen ...

