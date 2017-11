Die Ölfeld-Servicefirma Schoeller-Bleckmann ist zurück in der Gewinnzone. Grund ist vor allem der Aufschwung in Nordamerika. Nun gibt es wieder Hoffnung auf Dividende, nachdem die Anteilseigner zuletzt leer ausgingen.

Die österreichische Ölfeld-Servicefirma Schoeller-Bleckmann (SBO) hat vom Aufschwung in Nordamerika profitiert und die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Vorstandschef Gerald Grohmann machte angesichts der positiven Entwicklung in den ersten neun Monaten 2017 Hoffnung auf eine Dividende, nachdem die Anteilseigner zuletzt leer ausgegangen waren.

"Unter der Voraussetzung, dass sich das ...

