Dublin (ots/PRNewswire) -



- Spezialisiertes Flugzeugleasing- und Asset-Management-Unternehmen erhält Unterstützung durch FEXCO - Sehr erfahrenes Managementteam mit über 100 Jahren gemeinsamer Erfahrung - Langjährige Innovationserfahrung und umfassendes Know-how bei der Strukturierung und Verwaltung von Luftfahrtinvestitionen - Bietet ein einmaliges Modell für die Zusammenarbeit mit Investoren, die in die Luftfahrt investieren möchten



Airborne Capital hat heute seinen Unternehmensstart mit einem starken, branchenerfahrenen Managementteam und mit der beträchtlichen Unterstützung der FEXCO Group, dem größten privaten Finanzdienstleistungsunternehmen Irlands, bekanntgegeben. Das Unternehmen hat aggressive Pläne für das Wachstum seines Geschäfts und rechnet innerhalb der ersten fünf Jahre seiner Gründung mit der Verwaltung von Flugzeug-Assets in Höhe von über 5 Mrd. US-Dollar.



Airborne Capital hat seinen Hauptsitz in Irland und zunächst Büros in Dublin und London. Sie sind ein spezialisiertes Flugzeugleasing- und Asset-Management-Unternehmen mit Zugang zu üppigen Kapitalpools. Airborne Capital wird als Brücke zwischen Investoren, die maßgeschneiderte Investitionslösungen im Bereich Luftfahrt suchen, und Emittenten, die Luftfahrtfinanzierungen über differenzierte Kapitallösungen benötigen, fungieren.



Die Verkehrsluftfahrt wird ihre Flotte in den nächsten 20 Jahren aufgrund der steigenden Fluggastnachfrage voraussichtlich verdoppeln (4,7 % pro Jahr bis 2036). Dieses Wachstum löst einen Finanzierungsbedarf aus, der nicht durch herkömmliche Kapitalquellen gedeckt werden kann. Airborne Capital wird Lösungen zum Füllen dieser Lücke zu Verfügung stellen und neuen Kapitalgebern sein Know-how anbieten, damit der Wachstumsbedarf der Luftfahrtindustrie gedeckt werden kann.



Als CEO von Airborne Capital wird Ramki Sundaram benannt. Er hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Luftfahrtfinanzierung und war zuvor Head of Aviation bei Natixis, eine der führenden Banken für Luftfahrtfinanzierung. Sein Kommentar zum Unternehmensstart:



"Wir freuen uns sehr über den Start dieses Unternehmens mit der starken Unterstützung von FEXCO. Das Team von Airborne Capital hat umfassende Erfahrungen beim Aufbau und Management innovativer Investitions- und Fondsplattformen für Investoren auf der ganzen Welt, die Kapital in die Luftfahrt einsetzen möchten.



FEXCO hat Finanzdienstleistungen für Luftfahrt-Assets als attraktive langfristige Investmentchance für die Gruppe identifiziert, was die Entscheidung zur Investition in Airborne Capital unterstützte.



Denis McCarthy, CEO von FEXCO, sagte:



"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Airborne Capital-Team bei dieser wichtigen Initiative und darauf, unsere Präsenz in diesem dynamischen Sektor des Finanzdienstleistungsmarktes zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Unternehmen mit der finanziellen Unterstützung, die wir zur Verfügung stellen können und der Branchenkompetenz, die das Team einbringt, in kürzester Zeit eine wichtige Rolle in den Marktsegmenten einnehmen wird, die sie im Visier haben."



Das Team von Airborne Capital besteht aus folgenden Gründungsgesellschaftern:



- Cian Dooley hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in einer Vielzahl von Bereichen in der Luftfahrt, von Flugzeugherstellern über Flugzeugvermieter bis hin zu Luftfahrtfinanzierungsbanken und Spezialfonds für die Luftfahrt. - Anand Ramachandran war vorher bei der Flugzeugleasingfirma Goshawk als CFO tätig. Seine Erfahrungen stammen aus seiner Tätigkeit in verschiedenen Wirtschaftsabteilungen von Fluggesellschaften und Luftfahrtfinanzierern. - Jocelyn Noel kommt von Natixis, wo er die Syndizierung der Luftfahrt zu Banken und Institutionen leitete. Er war zuvor in allen wichtigen Finanzzentren der Luftfahrtbranche tätig, so beispielsweise in Paris, Hongkong, New York und zuletzt in London. - John O'Flynn wird im Januar 2018 von der Flugzeugleasingfirma Goshawk, wo er eine Position im Unternehmensfinanzbereich innehatte, zu Airborne Capital stoßen. Davor arbeitete er in verschiedenen leitenden Funktionen bei Ryanair. - Eugene Lui wechselte von der Flugzeugleasingfirma Goshawk, wo er seit seinem Eintritt als Gründungsmitglied in der Unternehmensfinanzierung und in kommerziellen Positionen tätig war.



OTS: FEXCO newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128769.rss2



Pressekontakt: Doug Keatinge +353-86-037-4163 dkeatinge@murrayconsultants.ie