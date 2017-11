Frankfurt - Gestern gab der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) nach, so die Analysten der Helaba.Belastend habe die Aussage des EZB-Direktoriumsmitglieds C?uré gewirkt, wonach das QE-Programm im September 2018 abgeschlossen werden könnte. Die technische Lage trübe sich zunehmend ein. Der MACD stehe im Verkauf und der ADX flache ab. Die erste Unterstützung der Seitwärtsbewegung sei bei 162,38 zu lokalisieren. Auf ersten Widerstand stoße der Bund-Future am gestrigen Hoch bei 163,30, bei 163,43 und am Kontrakthoch bei 163,63. Die Trading-Range liege zwischen 162,10 und 163,30.

