Bonn - Die Renditen am deutschen Kapitalmarkt zogen gestern moderat an, ohne dass hierfür klare Impulse auszumachen waren, so die Analysten von Postbank Research. Die Renditen im 10- und 5-jährigen Laufzeitenbereich seien um jeweils einen Basispunkt auf 0,35% beziehungsweise -0,33% gestiegen. Die 2-jährige Bundrendite habe um 2 Basispunkte auf -0,70% zugelegt. Hingegen hätten 10-jährige USTreasuries gestern mit 2,32% deutlich um 4 Basispunkte unter ihrem Niveau vom Vortag rentiert. Die Unsicherheit hinsichtlich der US-Steuerreform sowie im späten Handel die eher dovishen Aussagen im gestern Abend veröffentlichten Protokoll der letzten FOMCSitzung hätten dabei die in der Summe positiv ausgefallenen Konjunkturdaten überwogen. Heute bleibe der US-Rentenmarkt wegen Thanksgiving geschlossen. (23.11.2017/alc/a/a)

