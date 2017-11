Original-Research: HOCHDORF Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu HOCHDORF Holding AG Unternehmen: HOCHDORF Holding AG ISIN: CH0024666528 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.11.2017 Kursziel: 310,00 CHF Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser Hybrid-Anleihe liefert finanziellen Spielraum für weitere Vorwärtsintegration Hochdorf hat am Dienstagabend die erfolgreiche Platzierung einer Hybrid-Anleihe an vorwiegend Schweizer Investoren bekanntgegeben. Die nachrangige öffentliche Hybrid-Anleihe hat ein Volumen von 125,0 Mio. CHF mit einem anfänglichen Coupon von 2,5% p.a. Sie besitzt eine unbegrenzte Laufzeit und erlaubt eine erste Rückzahlungsmöglichkeit nach 5,5 Jahren. Der Erlös der Anleihe soll nach Unternehmensangaben für folgende Themenkomplexe verwendet werden: - Pharmalys-Akquisition: Ende 2016 übernahm Hochdorf die 51%ige Mehrheit an der Schweizer Pharmalys-Gruppe. Das Unternehmen vermarktet Babynahrung aus den Werken Hochdorfs unter den Markennamen Primalac und Swisslac in über 42 Ländern weltweit mit dem Fokus auf Nordafrika. Im Zuge der Übernahme stehen noch Barmittelzahlungen aus, die Hochdorf mit einem Teil der Hybrid-Anleihe-Erlöse begleichen wird. Die genaue Höhe der Barmittelverpflichtung hat Hochdorf derzeit noch nicht spezifiziert. - Rückzahlung von Bankkrediten: Darüber hinaus plant das Unternehmen, bestehende zinstragende Verbindlichkeiten zurückzuzahlen. Dadurch würde sich die ohnehin schon hervorragende Qualität der Bilanz von Hochdorf (EK-Quote per 30.06.2017: ca. 57%) noch weiter verbessern. - Zukünftige M&A-Aktivitäten: Zusätzlich soll der Cash-Inflow für die allgemeine Geschäftstätigkeit verwendet werden. Hierzu gehören aufgrund des sehr fragmentierten Marktes auch Akquisitionen. Da Hochdorfs traditionelles Geschäft mit Milchpulver sehr volatil ist, will das Unternehmen insbesondere durch weitere Vorwärtsintegration neben dem reinen B2B- zukünftig auch das B2C-Geschäft forcieren. Mit der Hybrid-Anleihe sichert sich Hochdorf dafür finanziellen Spielraum. Hybrid-Anleihe im Modell berücksichtigt: Da die Hybrid-Anleihe keine bestimmte Laufzeit hat und nachrangig behandelt wird, besitzt sie Eigenkapital-Charakter und wird dementsprechend unter der Position 'Anteile Dritter' im Eigenkapital verbucht. Darüber hinaus werden die jährlich anfallenden Zinszahlungen i.H.v. 3,1 Mio. CHF in der Gewinn- und Verlustrechnung in den Finanzaufwendungen des Unternehmens gebucht. Diese Effekte haben wir neben dem Mittelzufluss i.H.v. 125,0 Mio. CHF in unserem Modell berücksichtigt. Fazit: Die Hybrid-Anleihe verbessert die ohnehin schon gute Bilanzqualität des Unternehmens und erhöht damit u.a. die finanziellen Möglichkeiten für Hochdorfs geplante Vorwärtsintegration. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel i.H.v. 310,00 CHF. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15917.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

