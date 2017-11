Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für das Papier des Baustoffherstellers CRH Plc von 3400 auf 3200 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Gekürzte Gewinnschätzungen wegen des nachlassenden Preisanstiegs in Europa, des Margendrucks im Asphaltgeschäft und der Auswirkungen durch schlechtes Wetter im Jahr 2017 seien der Grund für das neue Kursziel, schrieb Analyst Manish Beria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 23.11.2017

AFA0029 2017-11-23/10:13

ISIN: IE0001827041