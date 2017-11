Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gland/Zürich (pts016/23.11.2017/10:00) - * Erstes Bitcoin-Zertifikat dieser Art reduziert Risiken der Kryptowährung * Maschineller Lernalgorithmus prognostiziert Bitcoin-Preisentwicklung und verwaltet Portfolio entsprechend * Zertifikat besteht aus mindestens 60% Bitcoins und flexiblem Anteil an US-Dollar, abhängig von erwarteter Preisentwicklung Swissquote, die führende Online-Bank der Schweiz, hat heute als erster Anbieter ein aktiv verwaltetes Bitcoin-Zertifikat lanciert. Es ermöglicht privaten Anlegern, mittels eines etablierten und an der Schweizer Börse gehandelten Finanzprodukts am Bitcoin-Boom teilzuhaben. Durch den Kauf eines Bitcoin-Zertifikats an einer regulierten Börse sind Anleger geringeren Risiken ausgesetzt, als wenn sie selbst direkt mit Bitcoins handeln würden, können aber trotzdem an möglichen Gewinnen partizipieren. Swissquote hatte bereits im Sommer dieses Jahres als erste europäische Online-Bank das Anlegen in Bitcoins über ihre Handelsplattform ermöglicht. Für das Zertifikat nutzt Swissquote Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen: die Volatilität - und damit das Risiko - wird über einen Algorithmus minimiert. Der Algorithmus prognostiziert, in welche Richtung sich die Gewinne kurzfristig entwickeln, indem laufend eine Reihe charttechnischer Parameter ausgewertet werden. Zur Bewertung hinzugezogen wird ausserdem die Stimmung am Markt, indem Kommentare in den sozialen Medien analysiert werden. Entwickelt wurde der Algorithmus von Swissquote selbst, vom Team für quantitative Vermögensverwaltung (Quantitative Asset Management). Das Zertifikat wird durch den Algorithmus automatisch verwaltet. Zwischen 60% und 100% der Anlagesumme werden in Bitcoins gehalten, abhängig von den prognostizierten Preisbewegungen der Kryptowährung. Der Teil der Summe, der nicht in Bitcoin investiert ist, wird in einer traditionellen Währung, in diesem Fall US-Dollar, angelegt. Steigt die Wahrscheinlich¬keit eines Rückgangs des Bitcoin-Preises, wird der Anteil an US-Dollar erhöht, auf bis zu 40%. So wird die Volatilität verringert. Wird ein Preisanstieg erwartet, werden bis zu 100% in Bitcoin investiert. "Auch wenn wir an den langfristigen Erfolg der Kryptowährung glauben, stellt die Volatilität ein Risiko dar, das vom normalen Anleger häufig als zu hoch erachtet wird. Deshalb konzentriert sich unsere Strategie darauf, die Schwankungsbreite zu verringern, indem wir den Geldbetrag in US-Dollar in Zeiten der Unsicherheit und des Abschwungs erhöhen", so Peter Rosenstreich, Head of Market Strategy bei Swissquote. "Über das Zertifikat bekommt der normale Anleger einen regulierten und transparenten Zugang zu Bitcoin, ohne selbst Zugang zu einer Bitcoin-Plattform mit einem 'Bitcoin-Wallet' haben zu müssen und ohne das Risiko eines Verlusts von Bitcoins durch Hackerangriffe oder Diebstahl einzugehen. Wir gehen davon aus, dass Anleger bereit sind, auf einen Teil möglicher Gewinn zu verzichten, wenn sie dafür besser gegen Verlustrisiken geschützt sind." Das Bitcoin-Zertifikat von Swissquote lautet auf US-Dollar. Die Mindestanlagesumme beträgt 1'000 US-Dollar, was auch dem Ausgabepreis des Zertifikats entspricht. Die Verwaltungskosten betragen 1.5% pro Jahr zuzüglich Transaktionskosten. Es gibt keine Mindesthaltedauer. Weitere Informationen unter: https://www.swissquote.com/bitcoin-certificate Swissquote - The Swiss Leader in Online Banking Als führende Anbieterin von Online-Finanzdienstleistungen bietet Swissquote innovative Lösungen und Analysetools für die unterschiedlichen Ansprüche und Bedürfnisse ihrer Kunden. Auf der benutzerfreundlichen Plattform stehen neben verschiedenen Dienstleistungen zum Online -Trading auch Lösungen für eForex, ePrivate Banking und eHypotheken zur Verfügung. Zusätzlich zum kostengünstigen Service für Privatkunden bietet Swissquote auch spezielle Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter und Firmenkunden an. Swissquote Bank AG besitzt eine Banklizenz der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA), deren Aufsicht sie untersteht und ist Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. Die Muttergesellschaft, Swissquote Group Holding AG, ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol SQN). Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an: Nadja Keller Swissquote Media Relations Manager Tel.: +41 44 825 88 01 E-Mail: nadja.keller@swissquote.ch Axel Schafmeister (CH - D) Shepard Fox Communications Tel: +41 44 252 0708 Mobil: +41 78 714 8010 E-Mail: axel.schafmeister@shepard-fox.com (Ende) Aussender: Shepard Fox Communications GmbH Ansprechpartner: Axel Schafmeister Tel.: +41 44 252 0708 E-Mail: axel.schafmeister@shepard-fox.com Website: www.shepard-fox.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171123016

November 23, 2017 04:00 ET (09:00 GMT)