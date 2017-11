Stadtlohn - Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) notierte gestern Morgen im Bereich der 2.595/2.598 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe sich bis zum Nachmittag sukzessive etwas weiter an die 2.600 Punkte schieben können. Er habe dieses Level erreicht, sei aber nicht an das TH des Vortags rangekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...