Stadtlohn - Die Bullen konnten gestern nicht das Allzeithoch beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) rausnehmen und haben sehr genau ein Doppeltop bei 23.621 Punkten gesetzt, so die Experten von "day-trading-live.de". Von dort sei es dann dynamisch runter gegangen. Chartcheck: Das Doppeltop am Allzeithoch spiele den Bären natürlich in die Karten.

Den vollständigen Artikel lesen ...