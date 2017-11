FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die europäische Zulassung von Guselkumab zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte hat den Aktien des Biotech-Unternehmens Morphoys am Donnerstag nur einen kurzen Schub verliehen. Nach einem Sprung bis auf 83,43 Euro rutschen sie wieder ins Minus. Zuletzt fielen sie um 0,77% Prozent auf 81,34 Euro.

Ein Händler sah in der Zulassung des Mittels des Morphosys-Lizenzpartners Janssen keine Überraschung. Das sei so erwartet worden. Im Juli war das Mittel bereits in den USA zur Behandlung von Erwachsenen mit moderater bis schwerer Form von Schuppenflechte zugelassen worden./mis/oca

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006632003

AXC0090 2017-11-23/10:40