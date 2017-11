Gestern: Ein kritischer Blick in den PflegerückspiegelDer jüngste Spross in der Sozialversicherung - die soziale Pflegepflichtversicherung - ist zwar noch kein Vierteljahrhundert alt, dennoch wurde seit Einführung im Jahr 1995 im Schnitt mindestens alle zwei Jahre an ihm "herumgedoktert" und reformiert.

