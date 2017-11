Köln (ots) - Auch wenn die Aufregung in der Presse dieses Jahr nicht so groß ist wie zur Beitragserhöhung der privaten Krankenversicherungen in 2017, so steigen die PKV-Beiträge zum 01.01.2018 doch stärker an, als die Inflation in allen anderen Bereichen. Das liegt nicht am System der PKV, sondern an der Kostensteigerung im Gesundheitswesen.



Im Gegensatz zu den Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen haben die PKV-Kunden ein probates Mittel zur Reduzierung ihrer Beiträge: Die kostenlose PKV-Tarifoptimierung mit anschließendem Tarifwechsel gem. § 204 VVG. Die Betonung liegt auf kostenlos. Denn Kosten dürfen für die PKV-Versicherten durch eine professionelle Beratung nicht entstehen. Die Privatversicherten sind auf die Ersparnis durch den Tarifwechsel angewiesen.



Warum muss ein externer Berater hinzugezogen werden, warum kann die Versicherung nicht einfach die eigenen Kunden beraten? "Die Versicherer haben schlicht kein besonderes Interesse an geringeren Einnahmen für vergleichbare Leistungen. Da helfen auch die Leitlinien des PKV-Verbandes nicht", so Paul Halm von der hc consulting AG aus Köln (https://www.hcconsultingag.de/). Der PKV-Maklerspezialist ist der Marktführer in der professionellen Beratung von Versicherten zum Tarifwechsel gem. § 204 VVG. Bezahlt wird die vollumfängliche Arbeit durch die Versicherungen direkt. Möglich ist das durch die sogenannten Maklerusancen. Obwohl der Versicherungsmakler rechtlich auf der Seite der Versicherten steht, erfolgt die Vergütung durch die PKV. Den Kunden entstehen keine Kosten.



Die Beitragserhöhungen 2018 sind ein Anlass für viele Versicherte das Thema Tarifwechsel anzupacken. Ein Tarifwechsel ist immer möglich, auch ohne Betragsanpassungen. Alle erworbenen Rechte, wie etwa die Altersrückstellungen bleiben beim Tarifwechsel innerhalb der Gesellschaft vollständig erhalten.



Die folgenden privaten Versicherer beteiligen sich am kostenlosen Tarifwechsel:



Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DBV, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, UniVersa und Württembergische.



