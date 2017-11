Mittlerweile sind über 1.000 Kryptowährungen am Markt erhältlich. Selbst eingefleischte Miner und Coin-Fans verlieren da den Überblick. Eine angemessene, fundamentale Bewertung einzelner Coins fällt ohnehin schwer. Grund genug, sich nach alternativen Bewertungsansätzen für Bitcoin und Co. umzusehen. Das bewährte TSI-System für Aktien ist ein Kandidat hierfür. Es lässt sich mit nur wenigen Anpassungen auf Kryptowährungen übertragen und liefert dann klare Aussagen darüber, welches die gegenwärtig weltweit interessantesten Coins zum Investieren sind. Dr. Dennis Riedl führt in die grundlegenden Gedanken der Verbindung zwischen Handelssystem und Kryptowährungen ein - und verrät zumindest schon einmal, welchen großen Coin das TSI-System aktuell nicht in seine Wallet kaufen würde. Hier finden Sie den entsprechenden Aktienreport: www.aktienreports.de