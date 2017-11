Wien (APA-ots) -

* 3Ticket.at, für die besten Events (Konzerte bis Sport) in Österreich * Exklusiv für 3Kunden: "Event der Woche" zum Vorteilspreis

Ob Seebühne, Kellertheater, Megakonzert oder Kleinkunst - Österreichs Veranstaltungskalender ist dicht gefüllt. Der neue Ticketshop 3Ticket bietet in Kooperation mit Wien-Ticket Karten für die besten Events für alle, die gern mehr erleben. Für 3Kunden bietet [www.3Ticket.at] (http://www.3ticket.at/) den "Event der Woche" zum Vorteilspreis (z.B. 20% günstiger). Der "Event der Woche" wird immer montags bekanntgegeben und ist nur in der jeweiligen Woche buchbar. Kunden können ihre über 3Ticket erworbenen Veranstaltungskarten mit Print@Home kostenfrei ausdrucken oder ohne Aufpreis auch als mobile Tickets beziehen.

3Ticket bietet auch zahlreiche Geschenkideen für die schönste Zeit des Jahres. Ob Karten für Thirty Seconds to Mars, die bevorstehende Wanda Niente-Tour, die neue Afrika! Afrika!-Show oder Andreas Gabaliers Hallentour 2018: [www.3Ticket.at] (http://www.3ticket.at/) ist eine Fundgrube für schöne gemeinsame Augenblicke. Mehr auf [www.3ticket.at] (http://www.3ticket.at/).

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im 1.Halbjahr 2017 einen Umsatz von 386 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31.Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

