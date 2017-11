In dieser Woche fanden wieder die ETP-Awards an der Börse Stuttgart statt. Wie bereits in den Jahren zuvor, wurde auch diesmal wieder iShares zum ETF-Anbieter des Jahres gewählt. Doch was macht den Erfolg von iShares eigentlich aus? Ist es die Produktpalette? Die Performance oder die Innovationskraft? Haben Nischenanbieter überhaupt noch eine Chance? Markus Jordan, Herausgeber des Extra-Magazins und David Wenicker von iShares im Doppelinterview bei Börse Stuttgart TV.