FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung des Investmenthauses Kepler Cheuvreux hat den Aktien der Software AG am Donnerstag Rückenwind verliehen. Sie erklommen ein Rekordhoch bei 47,06 Euro. Am späten Vormittag führten sie den TecDax mit einem Plus von noch 2,99 Prozent auf 46,53 Euro an.

Bis zum neuen Kursziel von 52 Euro (alt 42) des Analysten Martin Jungfleisch sind noch fast 12 Prozent Luft nach oben. Das Internet der Dinge sei der neue Wachstumstreiber für den Software-Konzern, begründete Jungfleisch seine positive Einschätzung. Er stufte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch./mis/oca

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2GS401

AXC0098 2017-11-23/10:56