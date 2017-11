Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Ergebnisse deckten sich im Großen und Ganzen mit seinen und den Konsensprognose, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Essener hätten für die anstehende Fusion des europäischen Stahlgeschäfts mit dem von Tata Steel keine neuen Details genannt. In der Telefonkonferenz dürften sich daher die Fragen der Experten hierauf richten./bek/ajx Datum der Analyse: 23.11.2017

AFA0037 2017-11-23/10:59

ISIN: DE0007500001