Vor Kurzem haben wir dank der 13-F-Angaben aus Q3 gelernt, welche Aktien Hedgefonds gekauft, verkauft und gehalten haben. Die Finanzwebsite WalletHub veröffentlichte vor Kurzem einen Report, der die Angaben von mehr als 400 Hedgefonds analysierte, und die meistgekauften (und meistverkauften) Aktien unter die Lupe nahm.

10 Aktien, die die Hedgefonds gekauft haben

Laut der Analyse von WalletHub waren dies die 10 meistgekauften Aktien von Hedgefonds im dritten Quartal.

Bank of America (WKN:858388)

General Electric (WKN:851144)

Microsoft (WKN:870747)

Symantec (WKN:879358)

Crown Castle International (WKN:A12GN3)

UnitedHealth Group (WKN:869561)

Becton Dickinson & Co (WKN:857675)

Gilead Sciences (WKN:885823)

Netflix (WKN:552484)

Eli Lilly & Co. (WKN:858560)



