Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit einem Minus in den Donnerstagshandel gestartet. Der Leitindex SMI knüpft damit an die Abgaben des Vortages an und entfernt sich somit weiter vom erst am selben Tag erreichten Jahreshoch von 9'361 Punkten. Die Vorgaben aus Asien waren negativ ausgefallen, sowohl Hang Seng ...

