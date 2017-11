In einem Sondergutachten empfehlen die Sachverständigen, dass mindestens ein Viertel aller neuen Autos und leichten Nutzfahrzeuge ab 2025 einen elektrischen Antrieb haben sollten. Damit soll der Verkehrssektor einen wesentlichen Beitrag zum Klima leisten. Auch andere Wissenschaftler unterstützen diese Forderung. "Der Verkehrssektor hat bisher keinen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen geleistet", sagt Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaft (DIW) in Berlin und Sachverständige für Umweltfragen. Der Sachverständigenrat (SRU) schlägt daher in einem am Donnerstag veröffentlichten ...

