Anmoderationsvorschlag: "Alles wird gut!" Für den Satz ist Nina Ruge bekannt. Die Moderatorin, Autorin und Journalistin hat einen heißen Draht zu den Promis. Genau wie das Magazin BUNTE. Zusammen entlocken sie den Stars jede Menge Geheimnisse im neuen Audible Original Podcast "Das BUNTE Gespräch", der Teil eines neuen Programms mit über 20 wöchentlichen Podcasts von Audible ist. Auf welche Promis wir uns nun freuen können, weiß Oliver Heinze.



Sprecher: Michael Mittermeier, Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch, Theo Waigel, Olivia Jones oder Ex-Tagesschausprecherin Dagmar Berghoff - sie alle setzen sich bei Nina Ruge zu "Das BUNTE Gespräch" eine Stunde lang auf die Couch.



O-Ton 1 (Nina Ruge, 14 Sek.): "Das ist eigentlich total gegen den Trend: Eine Stunde mit einem Menschen sprechen. Keine Einspieler, sondern wirklich nur Gespräch, über sein Leben, wie er oder sie wurde, der er oder sie ist. Das ist total spannend, das ist eine richtige Begegnung."



Sprecher: Erklärt Nina Ruge, deren Geheimnis es ist, den Promis gar keine Geheimnisse entlocken zu wollen. Dabei erzählen die dann plötzlich Dinge, die sie vielleicht sonst nicht erzählen würden.



O-Ton 2 (Nina Ruge, 15 Sek.): "Gerade eben habe ich mit Elena Uhlig, der bekannten Schauspielerin, eine Stunde gesprochen und sie hat mir über ihre Ängste erzählt, im Dunkeln, in Hotelzimmern, wenn sie auf der Straße, draußen, nachts sich bewegen muss. Und sie kommt dem nicht aus."



Sprecher: Die Liste der Gesprächspartner ist lang - vom Sternekoch bis zum Spitzensportler.



O-Ton 3 (Nina Ruge, 12 Sek.): "Da gibt es für mich überhaupt gar keine Namen, die fehlen. Hört rein, wenn Ihr Menschen kennenlernen wollt, ihre Geschichten, ihre Abgründe, aber natürlich auch ihre Erfolge und die Geheimnisse des Erfolgs."



Sprecher: Und am Ende wird meistens tatsächlich alles gut.



O-Ton 4 (Nina Ruge, 10 Sek.): "Am Ende wird dann alles gut, wenn ich mein Bestes gebe und wenn ich aus Niederlagen lerne. Und das ist auch das, was ich aus den meisten Gesprächen von den Prominenten mitnehme."



Abmoderationsvorschlag: Beste Unterhaltung und interessante Einblicke sind also garantiert: Der Audible Original Podcast "Das BUNTE Gespräch" von und mit Nina Ruge steht ab sofort als Download bei Audible zur Verfügung und ist Teil des gerade veröffentlichten Podcast-Programms von Audible mit 22 exklusiven Podcasts und wöchentlich neuen Folgen, in denen beliebte Moderatoren und bekannte Journalisten zu hören sind.



